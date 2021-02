Amazonas aplicou 200.350 doses de vacina contra Covid-19

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulga o consolidado diário de vacinação contra Covid-19 no estado.

Os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que 200.350 doses foram aplicadas em todo o estado até o sábado (13/2), sendo 194.257 de primeira dose e 6.093 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM por meio do link. https://bit.ly/3aTsndS.

