Ameaça de boicote força Catar a liberar biquíni em torneio de vôlei

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou, nesta terça-feira (23/2), que o uso de biquíni no Katara Cup, etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, está liberado.

Antes, a vestimenta havia sido proibida pelo Catar, país que sedia o torneio, e as alemãs Karla Borger e Julia Sude ameaçaram boicotar a disputa.

Este será o primeiro torneio de vôlei de praia feminino a ser realizado no Catar e “por respeito à cultura e tradição do país anfitrião”, a Associação de Vôlei do país havia exigido que todas as atletas jogassem as partidas com calças e camisetas longas por baixo do biquini.

A dupla alemã contestou a decisão: “Estamos lá para fazer nosso trabalho, mas estamos sendo impedidas de usar nossas roupas de trabalho. Este é realmente o único país e o único torneio em que um governo nos diz como fazer nosso trabalho. É isso que estamos criticando”, disse Karla Borger.

O torneio está marcado para começar no dia 8 de março e seis duplas brasileiras aparecem como pré-inscritas neste torneio, que começa em 8 de março, entre elas: Ana Patrícia/Rebecca e Ágatha/Duda, já classificadas para a Olimpíada, Alison/Álvaro Filho e Evandro/Bruno Schmidt.

