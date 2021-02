Anitta e Neymar se preocupam com saída de Karol Conká do BBB21

A definição do paredão entre Artur, Gilberto e Karol Conká no BBB21 será anunciado apenas na noite de terça-feira (23/02), mas Karol precisaria de um verdadeiro milagre para mudar o resultado esperado pelo público e permanecer na casa. O cancelamento que a rapper vem sofrendo por várias atitudes tomadas no reality é tão grande que vem preocupando até mesmo quem torce pela sua eliminação.

Anitta foi uma das pessoas a comentar sobre a situação de Karol após a eliminação desta terça. “Amei Karol no paredão igual todo mundo. Não concordo com nada que ela fez e faz no jogo… Mas, ainda assim, temo pelo que pode acontecer com ela quando sair. Espero que ela possa andar na rua e tenha ajuda psicológica . Desejo que saia, que se dê mal no jogo porque fez um péssimo jogo, que tenha a consequência de seus atos, mas que possa ter oportunidade de aprender e ter uma vida quando sair”, escreveu a poderosa no Twitter.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários