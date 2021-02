Anitta faz tatuagem no ânus e grita de dor em vídeo proibidão; assista

A cantora aparece de quatro, enquanto tem o ânus tatuado. Ela gritou de dor no momento que o desenho foi feito

Produtora de conteúdo do site OnlyFans, Anitta compartilhou um vídeo ousado com os membros da rede social adulta. O conteúdo de 12 segundos viralizou em diversas mídias neste sábado (20). A cantora aparece de quatro, enquanto tem o ânus tatuado. Ela gritou de dor no momento que o desenho foi feito.

“Ai, caralho”, reagiu a artista. No vídeo, que foi gravado na mansão de Anitta no Rio de Janeiro, um amigo dela aparece dançando no chão durante o processo de dor da colega.

Leia mais em UIOL, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários