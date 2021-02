Aos 48, ex-capa da Playboy trabalha como faxineira e pescadora: ‘Feliz’

Mesmo com o bronze, a gaúcha realmente circulou no mundo das celebridades e chegou a namorar o ator Kadu Moliterno

Rosane Rodrigues estrelou a capa da revista Playboy em 1990. Na época com 18 anos, ela ganhou fama depois de conquistar o terceiro lugar no concurso As Panteras, que elegia musas do Carnaval carioca, lançando nomes como Núbia Oliver e até mesmo a “rainha dos baixinhos” Xuxa Meneghel, que participou do evento em 1981.

Segundo a ex-musa, o primeiro contato do editor da revista aconteceu já durante a seletiva gaúcha do concurso, em que terminou na segunda colocação. Ele garantiu a capa para Rosana mesmo que ela não ganhasse o “Panteras Brasil”.

Mesmo com o bronze, a gaúcha realmente circulou no mundo das celebridades e chegou a namorar o ator Kadu Moliterno, antes de voltar à vida anônima em sua terra natal. Hoje, aos 48 anos, ela mora em Tramandaí, uma cidade praiana a 118 km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lá, a ex-capa da Playboy, já em seu segundo casamento, trabalha como faxineira e pescadora. “Trabalho há dez anos na área da limpeza de uma escola. Tenho também um barco de pesca que meu marido construiu. E assim vou levando a vida, feliz”, afirmou Rosana em entrevista ao canal Clube da Vip, no YouTube. Na conversa, Rosana explicou que sua decisão de deixar os holofotes foi motivada pela ideia de construir uma família. “Casei, abandonei a carreira como modelo, fui mãe… Acabei ficando mais por aqui pelo Sul”, disse ela, que foi a estrela da edição de junho de 1990 da ‘Playboy”, que também trazia um ensaio nu com a cantora baiana Sarajane, que havia desistido de ser capa. Confira a entrevista completa no UOL.

