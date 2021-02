Após atuar em apenas uma partida oficial, lateral-direito é dispensado do Rio Branco-AC

O Rio Branco-AC confirmou nessa quarta-feira (24), que o lateral-direito Pedro Balú não faz mais parte do elenco.

O jogador de 33 anos foi contratado pelo Estrelão no início desta temporada após passagem pelo Atlético-AC e atuou apenas no segundo tempo da derrota por 3 a 1 para o Independente-PA, pelas oitavas de final da Copa Verde 2020.

O presidente do Rio Branco-AC, Valdemar Neto, não informou o motivo da saída do jogador. Ao ge, o lateral-direito disse que se desentendeu com companheiro de equipe após um jogo-treino no último fim de semana.

O episódio foi superado, mas segundo o defensor, o dirigente ficou insatisfeito com a postura e preferiu dispensá-lo.

Assim como os demais clubes, o Rio Branco-AC não pode promover treinamentos enquanto vigorar o decreto estadual de emergência que proíbe as atividades não essenciais.

A estreia no Campeonato Acreano será contra o São Francisco. O início do estadual, previsto para o dia 7 de março, pode ser adiado pela Federação de Futebol do Acre (FFAC).

(Foto: Arquivo pessoal/Manoel Façanha)

