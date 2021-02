Após transbordamento, Bocalom diz que vai à Brasília em busca de recursos

O prefeito se reunirá com o ministro do o Desenvolvimento Regional e o senador Bittar

O prefeito Tião Bocalom se manifestou por meio de suas redes sociais na tarde deste sábado (6) sobre o alagamento que atinge Rio Branco desde a noite de sexta-feira (5). Ele informou que embarca para Brasília neste domingo (6) para se reunir com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, intermediado pelo senador do MDB, Márcio Bittar, na segunda-feira (8).

“É uma situação que ocorreu pela última vez em 2004, há 16 anos e agora, está acontecendo novamente”, lamentou o gestor que informou que desde a noite de sexta está reunido com suas equipes para buscar um meio de amenizar a situação que atingiu 12 bairros da Capital e deixou famílias desabrigadas.

Bocalom diz que vai buscar recursos em Brasília para “fazer intervenções no Igarapé São Francisco para que isso não se repita, desobstruir e acabar com a situação”, destacou.

Respondendo às acusações de que ‘sumiu’, ele diz que por ter feito uma cirurgia na quinta-feira não pode ir para a rua. “Infelizmente por causa da claridade não posso participar muito”, explicou destacando que sua equipe está empenhada em solucionar a situação.

