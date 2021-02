Após transbordamento de igarapés, Bocalom busca solução em Brasília

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressista), foi até Brasília para tratar do problema de água e esgoto em Rio Branco com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

O encontro que aconteceu nesta segunda-feira (8) foi mediado pelo senador Marcio Bittar (MDB).

“Um prazer muito grande ser recebido pelo ministro e tratar de um assunto tão importante para a população. Que os riobranquenses tenham a certeza de que o nosso senador Marcio está disponível para nos ajudar, com o projeto para o São Francisco e outros”, comentou.

Além disso, Bocalom também levou o representante da Defesa Civil da capital, Alexandre Lucas, para juntos buscarem resolver a situação de inúmeras famílias que foram afetadas pela enchente neste final de semana.

O ministro garantiu que dedicará uma atenção especial para Rio Branco e que as medidas emergenciais já estão sendo tomadas.

“Todos aqui estão preocupados com o saneamento básico, que é indispensável para que as pessoas estejam seguras. Todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a resolução dessa situação que afetou a cidade neste fim de semana”, explicou o ministro.

