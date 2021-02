Arcrebiano diz que quer distância de Karol Conká

Karol Conká não contou seus planos após ser eliminada no paredão desta terça-feira (23), mas se esses sonhos incluírem reencontrar Arcrebiano, com quem a rapper trocou beijos no BBB, ela pode esquecer.

Foi o que respondeu o modelo em uma postagem do Instagram que afirmava que a cantora disse durante a festa de Sarah na noite desta sexta-feira (22), que ligaria para Arcrebiano quando deixasse o reality.

“Tomara que ela veja tudo que fez e enxergue a realidade disso, que Deus abençoe a vida dela. Tá bloqueada há muito tempo e quero distância”, disse o modelo, deixando claro que não pretende ter reencontrar Karol fora do reality.

Karol e Arcrebiano ficaram durante uma das festas do reality, chegando a ir para debaixo do edredom. Porém, a alegria durou pouco.

A rapper começou a ter ciúmes da relação do modelo com Carla Diaz, alegando que a atriz o estava assediando, quando a loira ainda não estava ficando com Arthur.

Após espalhar a desconfiança pela casa, sem provas, Karol disse que deixaria o BBB, o que não se concretizou.

Enquanto arrumava suas roupas, a rapper chamou a atriz, que dormia no mesmo cômodo, de sonsa e a acusou de estar espalhando mentiras sobre ela na casa, aos gritos.

“Foi inventar m** para as meninas. Você podia ter chegado comigo e ter trocado ideia. Eu fui verdadeira com você. Não fala comigo agora que eu tô p*”. Carla tentou argumentar, sem sucesso.

A briga culminou na indicação e saída de Arcrebiano do jogo, acusado por alguns colegas de não ter se posicionado diante do problema.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários