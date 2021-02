Artigo: As duas “Anas” do Governo Gladson Cameli no Acre

Elas possuem o mesmo nome e a mesma vontade de servir o Governo do Estado- a que se dedicam em tempo integral – no firme propósito de garantir o máximo benefício à comunidade acreana. Ana Paula Cameli(advogada e primeira-dama do Estado) e Ana Paula Lima (Pedagoga e secretária de Estado de Assistência Social), com o passar do tempo, foram se integrando nas ações e se complementando no esforço de fazer chegar à população o resultado de muito trabalho, dedicação e o compromisso sincero de garantir bem estar à comunidade acreana.

“Nossa preocupação é assegurar eficiência, eficácia e resultados práticos de um serviço que tem por meta prioritária fazer com que as políticas públicas cheguem até população mais carente de nosso Estado”, explica Ana Paula Lima.

Além das atribuições típicas de primeira-dama- como organizadora e participante de cerimônias oficiais do Estado- Ana Paula Cameli não se furta em atuar em todas as áreas- sobretudo sociais-que venham ao encontro das expectativas e anseios dos acreanos. “Faz parte dos compromissos de campanha e do dever de, como agente público, servir o povo em todas suas necessidades”, afirma.

Já Ana Paula Lima, além de articular com os municípios as políticas de apoio aos programas, projetos e serviços do SUAS, e as atividades comunitárias nas áreas de direitos humanos, desenvolvimento social e cidadania(típicas de sua pasta),vem trabalhando em extrema sintonia com a primeira-dama ,fazendo coro num trabalho conjunto que se traduz em benefício e estímulo ao progresso social da população. “ Felizmente, eu e a primeira-dama temos visões comuns e a disposição de trabalho integrado que só fortalece e consolida as políticas públicas levadas avante pelo Governo Gladson Cameli”.

Ações práticas

Em termos efetivos, Ana Paula Cameli e Ana Paula Lima vem atuando em parceria no apoio às famílias atingidas pela enchente, ajuda no combate à Covid 19, fortalecimento das entidades não governamentais (ONGs)do Estado e todas as ações socioassistenciais destinadas a crianças, adolescentes, mulher e idosos. Segundo Ana Paula Lima, as ações comuns englobam ainda estímulo a valorização dos conselhos da criança e adolescente e conselhos tutelares com apoio e capacitação e implantação do SIPIA(Sistema de Informações da Infância e Adolescência) e equipagem dos conselhos tutelares que, de acordo com a secretária , “nunca tinham contado com um apoio tão significativo”, além da política migratória.

“Felizmente, contamos com uma primeira-dama extremamente integrada e conhecedora dos problemas sociais do Estado e que não mede esforços ,mesmos nas situações mais difíceis, de fazer chegar a população o apoio e resposta do trabalho institucional de governo para garantir mais segurança, conforto e ajuda efetiva a toda a população acreana, em particular a que mais depende do Poder Público”, concluiu a secretária.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários