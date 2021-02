As praias mais vazias no Brasil para aproveitar o verão sem aglomeração

O primeiro verão na pandemia a gente nunca esquece. É usar máscara e manter distanciamento social mesmo com o calor. Mas dá para buscar destinos para curtir com segurança. Como ir à praia é um dos programas favoritos nesta época do ano no Brasil, elas não costumam ficar vazias. No entanto, com seu vasto litoral, o país ainda reserva opções de faixas de areia mais tranquilas, em que o manter o isolamento não é problema. Confira algumas praias isoladas (mesmo!) e ainda pouco conhecidas por aqui.

1. Atins, no Maranhão

A praia paradisíaca no Maranhão está localizada na foz do Rio Preguiças, onde se encontra com o Oceano Atlântico. A pequena vila de pescadores é rodeada de praias, dunas e lagoas de águas cristalinas que se formam durante o período chuvoso. Apesar de ser considerada a porta de entrada do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, é tida como a versãomais rústica do famoso ponto turístico do estado. O acesso até lá é por 4×4 ou de barco, ambos a partir da cidade de Barreirinhas.

