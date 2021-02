Atingindo mais de 3 mil famílias, Rio Tarauacá dá trégua e apresenta sinais de vazante

Mais de 70% da população já foram afetados pelas águas, diz a Defesa Civil do Acre

Uma boa notícia surge para os moradores de Tarauacá. O afluente que banha a cidade do interior do Acre baixou o seu nível nas últimas horas, de acordo com a Defesa Civil.

O rio saiu da marca de 11,10 m, às 18h de sexta-feira (19), para 11,05, m neste sábado (20), às 6h.

Mais de 70% da população já foram afetados pelas águas.

Ao todo, são 3.080 famílias atingidas, 23 desabrigadas e 27 desalojadas.

