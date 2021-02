Atlético-MG x Bahia: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

De um lado, o sonho de se manter na disputa pelo título. Do outro, a luta para afastar o risco de rebaixamento. Atlético-MG e Bahia se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético é o terceiro colocado, com 61 pontos. Está a cinco do líder Internacional e a quatro do segundo colocado Flamengo. Os rivais do Galo só jogam no domingo. Enquanto os gaúchos encaram o Vasco no Rio de Janeiro, os cariocas enfrentam o Corinthians no Maracanã. Melhor mandante do campeonato – 13 vitórias, três empates e uma derrota -, o Alvinegro quer ratificar a boa campanha em casa para se manter vivo na briga pela taça.

Leia mais em GLOBO ESPORTE, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários