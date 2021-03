Auxílio Emergencial pode ser aprovado esta semana

A votação da PEC Emergencial que liberará a nova rodada de pagamentos do Auxílio Emergencial que estava prevista para ser votada na última quinta-feira (25), foi adiada para a próxima terça-feira, 02 de março, que dentre os diversos pontos, cria mecanismos para que o auxílio emergencial possa voltar a ser pago.

O adiamento da PEC se deu através da critica de grande parte de membros do governo ao ponto da PEC que acaba com os mínimos constitucionais para os gastos com educação e saúde.

Além disso, ficou cogitado a possibilidade do Congresso aprovar inicialmente apenas a parte que libera os novos pagamentos do auxílio emergencial, abrindo espaços para debates e apresentação de emendas para custear as despesas da nova rodada de pagamentos do auxílio.

