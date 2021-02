Bandidos fazem arrastão em ônibus próximo ao Centro de Rio Branco, em plena luz do dia

Dois homens e uma mulher realizaram um assalto a um ônibus que faz a linha do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na tarde desta segunda-feira (1º). O fato aconteceu durante o trajeto do coletivo, na frente da caixa d’água do bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

O motorista do ônibus relatou que fazia o trajeto até o Terminal Urbano com 25 passageiros, quando os bandidos, que haviam embarcado no coletivo ainda na BR-364, anunciaram o assalto próximo ao Centro.

Um dos assaltantes colocou uma arma na cabeça do motorista, fez ameaças ao profissional e recolheu cerca de R$ 180 do caixa. Em seguida, os outros bandidos passaram recolhendo os pertences dos passageiros, que não tiveram tempo para reagir.

Após recolher o dinheiro e os pertences, o trio desceu do veículo e fugiu correndo em direção ao bairro Seis de Agosto.

O motorista conduziu o veículo até a Delegacia de Flagrante (Defla), onde registrou um boletim de ocorrência, juntamente com alguns passageiros. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários