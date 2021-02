Barco bate em rede de fibra óptica e Juruá fica 24h sem sinal de telefonia e internet

As cidades que englobam a região do Vale do Juruá como Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Tarauacá, estão sem sinal de telefonia móvel desde a última quarta-feira (17). A queda no serviço aconteceu por volta da 13h30 e até as 10h desta quinta-feira (18) ainda não havia retornado.

Segundo informações repassadas de um técnico da OI, para o Jornal Juruá Informativa o problema aconteceu devido um barco ter batido em rede de fibra óptica no Rio Envira próximo a Feijó em um local de difícil acesso, e a equipe chegou as 16 horas para resolver o problema. Além do veículo não passar com mais de 2km de fibra óptica e tiveram que contar com o apoio do Deracre pra ajudar a passar devido a alagação na BR364.

Com a falta de sinal, comerciantes e serviços essenciais, estimam um grande prejuízo financeiro, isso sem contar em serviços de emergência e urgência.

