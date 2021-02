BBB 21: Nego Di aponta Karol Conká como manipuladora: ‘Me senti usado’

Nego Di mal superou a eliminação do “BBB 21” com recorde de rejeição — com 98,76% dos votos — e deu entrevista à Ana Maria Braga, afirmando que Karol Conká o usou dentro do jogo e o manipulou no reality show.

Depois de alguns vídeos, vi que estava no meio de pessoas que seguiram um caminho errado. A Karol foi a principal que parei para analisar. Eu falava de uma militância exagerada, mas ela me trazia as coisas de uma maneira e não via. Não vi a maneira que ela tratou o Lucas no almoço, por exemplo. As informações chegavam de outro maneira

O humorista disse ainda que viu o jeito que ela tratou Lucas Penteado, sua dupla na primeira semana, dizendo que não viu a situação e que acabava agindo por instinto ao ver os embates na casa.

“Quando não estava na minha presença, ela agia de uma maneira. E quanto estava, era de outra. Tudo que ela descreveu em um vídeo [falando de Lucas] era o que ela era. Um incrível poder de manipulação. Me senti usado pra caramba”, completou no depoimento ao “Mais Você”.

Nego Di vetou a participação de Lucas na prova do líder dias após ambos vencerem a primeira prova de imunidade e a de liderança do reality.

O ex-BBB voltou a dizer que Karol e Lumena agiram de forma errada e ele não recebia informações de maneira completa. Nego Di ainda disse que Projota compartilhava do mesmo comportamento “de politicagem”.

Tem situações ali que a gente não está presente e chegam pra gente de forma deturpada. Falava para Karol que a Lumena era radical, colocava gasolina. Não era de acordo com várias coisas que aconteciam. Não tinham noção de quão grave eram as coisas. Decidi confiar nas pessoas erradas. Me senti, eu achava que era um grande jogador, mas estava sendo usado. Às vezes o Projota me falava uma coisa e ia lá dançar com a pessoa e a pessoa achava que era eu. A Karol fazia muito dessa politicagem. Achava que estava sendo bom jogador, mas estava sendo idiota.

