‘BBB 21’: Sarah, Nego e Fiuk no paredão; “Fora Nego Di” se populariza na web

O terceiro paredão do ‘BBB 21’ foi formado neste domingo (14). Sarah, Nego Di e Fiuk estão na berlinda. O indicado pela líder, Karol Conká, teve direito a contragolpe. Nesta semana, formação não teve a Prova do Bate e Volta e nem interferência do Big Fone.

A votação para o paredão mal foi anunciada por Tiago Leifert e “Fora Nego Di” já era o assunto mais comentado do Twitter. Por lá, internautas apostam em uma eliminação do humorista com forte rejeição dos telespectadores.

A formação do paredão

Antes da votação começar, o Anjo da semana, Caio Afiune, imunizou Rodolffo, que é um dos seus amigos e aliados mais próximos desde o começo do programa. Logo em seguida, Karol, que ganhou a Prova do Líder na última quinta-feira (11), indicou Sarah.

Pela primeira vez na edição, o indicado pelo Líder teve direito ao contragolpe, puxando Nego Di para o paredão. Já Fiuk completou o trio de emparedados ao receber 5 votos da casa.

Lumena votou em Juliette; Pocah votou em Gil; Viih Tube votou em Fiuk; Nego Di votou em Juliette; Camilla votou em Caio; Fiuk votou em Arthur; Projota votou em Thaís; Carla votou em Lumena; João votou em Projota; Arthur votou em Fiuk; Juliette votou em Lumena; Sarah votou em Fiuk; Thaís votou em Projota; Rodolffo votou em Fiuk; Gilberto votou em Arthur e Caio votou em Fiuk.

