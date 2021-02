‘BBB 21’: “Sofri ameaças de morte. Meu filho não tá indo na escola”, diz Nego Di

Nego Di disse que em determinado momento, ele não estava mais pensando no grande prêmio de R$ 1,5 milhão, mas apenas em sair uma pessoa melhor do que ele entrou. Ele também disse que ficou em muito choque ao chegar no hotel e ver a repercussão negativa que a participação dele no “BBB 21” teve.

“Eu cheguei a pensar que nada mais faz sentido. Era como se eu não tivesse mais nada, só consegui me acalmar quando eu falei com a minha família”, Nego Di contou.