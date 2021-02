BBB 21: Thaís se incomoda com aproximação entre Fiuk e Sarah

Sister se abriu com a funkeira Pocah durante a festa "Olho no Olho", que aconteceu neste sábado

Durante a última festa do ‘BBB 21’, Thaís comentou com Pocah sobre seu desconforto em ver a proximidade entre Fiuk e Sarah, que levou o brother para o VIP depois de ganhar a prova do Líder. Em um momento, Thaís chega a pedir para Pocah escutar a conversa entre os dois, perguntando se a cantora via algo acontecendo entre eles.

A cirurgiã-dentista voltou ao assunto no final da festa, perto das 6h da manhã. “É muita coisa que tem na minha cabeça, sabe?”, a sister dizia.

Pocah percebeu que Thaís estava insegura em tentar se abrir mais e aconselhou que a sister não deveria ficar guardando tudo para si.

“Eu queria falar com você, eu queria muito me abrir, só que o problema é que se eu falar com você eu tô me abrindo com o Brasil”, explicou Thaís.

