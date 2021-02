‘BBB 21’: “Vai me cancelar por quê?”, questiona Karol Conká

Enquanto a festa desta quarta-feira (10) não começa no ‘BBB 21’, os brothers se arrumam. Na cozinha, Karol Conká conversava com Gilberto e Rodolffo até que o assunto chegou em Arcrebiano.

Os dois questionaram se o instrutor de crossfit estaria cancelado fora do programa. A rapper negou e disse que, assim como Bil, ela também não deve estar cancelada.

“Gente por quê? Vai me cancelar por quê? Por que eu xinguei a atriz lá? Não tem porque me cancelar”, questionou Karol, se referindo a Carla Diaz.

“Eu sou o deboche, eu sou assim. Não fiz mal para ninguém”, completou ela, colocando a culpa de sua postura e cometários ácidos em sua personalidade.

“Vai ter gente com ranço de você por um momento e semana que vem não vai ter mais”, disse.

Aqui fora, Karol Conká, que entrou no ‘BBB 21’ com 1,5 milhão de seguidores no Instagram, já está com 1,3 milhão — menos que boa parte dos brothers do grupo Pipoca, que até então eram anônimos.

