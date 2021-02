BBB 21: Internautas dizem que rato Genilson voltou ao BBB

Um vídeo que mostra a sombra de um suposto rato andando no teto da cozinha do BBB 21 está movimentando as redes sociais. O flagra foi percebido pelos internautas que viram o animal entre as luminárias, durante conversa de Gilberto e Sarah na cozinha, e fizeram piadas dizendo que a casa tem mais um integrante.

Os internautas publicaram que o rato Genilson, que ficou famoso no BBB 20, voltou e acrescentaram: “Rato Genilson melhor do que muito participante” e ” patrão já tá ciente que eu tô de volta”. Outro fez uma montagem do rato no rosto da personagem Clara, da novela “O Outro Lado do Paraiso”, com a famosa frase da personagem: “Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta”.

Até mesmo o apresentador do reality, Tiago Leifert, entrou na brincadeira e compartilhou um stories com a sombra do rato, acompanhado da mensagem: “O rato preto está de volta”, se referindo ao rato que foi chamado de Genilson pelos telespectadores do BBB 20.

Como aconteceu na edição anterior do reality, o rato voltou a ser assunto nas redes sociais. No BBB 20, vários internautas compartilharam vídeos em que o suposto rato aparece, primeiro no chão ao lado de uma lata de lixo e, depois, em um armário de mantimentos da cozinha. Aparentemente, os quatro finalistas que ainda estavam na casa não perceberam o intruso.

Na web, o ratinho ganhou o nome de Genilson e um perfil no Instagram. Muitos internautas comparavam a popularidade do animal com a de participantes que deixaram o programa na época e que tinham menos seguidores na rede social.

