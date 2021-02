BBB21: Arthur coloca mão no pênis e cheira ao vivo no Mais Você

O participante apareceu na situação constrangedora durante o fim do programa de Ana Maria Braga

Uma situação para lá de constrangedora ocorreu, na manhã desta quarta-feira (17/2), na transição do Mais Você para o Encontro. Enquanto Ana Maria Braga se despedia de Nego Di, eliminado do BBB21 com 98,7% dos votos, entrou ao vivo imagens da casa.

Em uma das cenas, Arthur estava deitado em uma espreguiçadeira e aproveitou para dar um “confere” nas partes íntimas. O professor de crossfit colocou a mão no pênis e, em seguida, levou ao nariz, para cheirar. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários