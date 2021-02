BBB21: entenda a estratégia de Karol Conká para limpar a imagem

Comportamento da cantora após saída do reality, com recorde de rejeição, pode ajudá-la a recuperar sua carreira

Muita gente apostou que Karol Conká não conseguiria recuperar a carreira após sua passagem cheia de “animosidade” pelo Big Brother Brasil. No entanto, a postura adotada pela artista após a rejeição histórica de 99,17% tem surpreendido até os mais céticos. Desde seu encontro com Tiago Leifert, após um longo intervalo na programação do reality, ao café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você desta quarta-feira (24/02), a artista optou por apostar na autocrítica, o que pode ajudar, e muito, a continuidade de sua vida artística.

Para o Flávio Santos, CEO da MField e especialista em marketing de influência, a estratégia da equipe de Karol, de posicioná-la como figura midiática, ciente de suas responsabilidades, já mostra sinais de que deu certo. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários