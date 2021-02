BBB21 gera emoções negativas em 86% dos brasileiros, diz pesquisa

Basta dar uma olhada nas redes sociais para observar que o Big Brother Brasil 21 tem incomodado bastante a web. Comentários negativos sobre a “cultura do cancelamento” dentro da casa ou cancelando participantes do lado de fora do reality são alguns indícios de que o programa está despertando “gatilhos” e sentimentos negativos nos brasileiros.

Uma pesquisa independente, realizada pela empresa Hibou, revelou que, dos 52% de brasileiros que estão acompanhando o programa, 86% sentiram emoções negativas nas duas primeiras semanas do reality show da TV Globo. Cerca de duas mil pessoas responderam a pesquisa. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

