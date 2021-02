Bebê de 5 meses e babá morrem atropelados por jovem sem carteira

Dono do veículo, de 27 anos, passou a direção para o autor do atropelamento; vítimas estavam em uma calçada de Sete Lagoas

Um bebê de cinco meses e sua babá morreram nesta quinta-feira (18) após serem atropelados por um carro desgovernado e conduzido por um jovem sem habilitação, em Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, os dois, além da irmã da mulher, que ficou ferida, estavam sentados na calçada, quando foram atingidos pelo veículo.

A babá, de 41 anos, faleceu na hora. O bebê foi socorrido pelos vizinhos, mas morreu ao dar entrada no hospital. O padrinho do bebê, Régis Douglas, lamentou a perda.

— Infelizmente perdemos um bebê de cinco meses, na flor da pele, vivendo a vida, ainda não sabia nem o que era uma papinha.

A outra vítima teve um dos braços quebrados e foi levada consciente pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) até uma unidade de saúde.

No carro, estavam cinco pessoas, três homens e duas mulheres. O dono do veículo, de 27 anos, participava de uma confraternização e tinha saído pra comprar mais bebidas com os amigos

Quando voltavam do supermercado, um jovem de 18 anos disse que sabia dirigir mesmo não tendo carteira de habilitação e o dono do veículo decidiu passar a direção a ele.

Arrependido da atitude, o condutor lamenta o acidente. Ele diz que tentou salvar o bebê , mas foi agredido pela população e fugiu do local.

— Eu peço perdão, se eu pudesse fazer… Eu tentei, mas não deu.

Ele se apresentou à polícia horas depois e foi preso em flagrante por entregar veículo automotor a pessoa que não tem habilitação.

Revolta

Após as vítimas serem atropeladas, os moradores foram até a casa da mãe do jovem que dirigia o veículo. O local fica a poucos metros de onde o acidente ocorreu. O imóvel teve as janelas quebradas e foi incendiado. O fogo atingiu parte do telhado, que desabou. A família realizava uma festa minutos antes da tragédia.

O dono do veículo foi o único detido até agora. Os outros ocupantes do carro estão sendo procurados pela polícia.

