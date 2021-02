Bell Marques se debulha em lágrimas ao relatar ano sem Carnaval

Bell Marques foi às lágrimas no Instagram nesta sexta-feira (12) ao falar sobre o ano sem Carnaval em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). “Hoje é um dia que não me sinto feliz! Sei que tenho e vou superar, mas o meu amanhecer foi assistindo um vídeo maravilhoso e ouvindo uma mensagem motivadora, muito carinhosa do meu amigo Dolfo do Camaleã”,

“Na mensagem ele tentava me encorajar, porque ele sabe da minha paixão pelo que faço. Existem coisas que não conseguimos explicar, todos sabem que essa festa tem um significado diferente para mim e minha família, não é simplesmente o carnaval, é a historia da minha vida”, explicou Marques.iniciou.

