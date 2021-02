Bianca Bin surge nua em clique preto e branco e encanta seguidores

No clique, ela surge com as mãos sobre a cabeça e de perfil. Ao fundo, na parede, aparece a silheta do corpo da atriz

Fãs de Bianca Bin ficaram encantados com um registro postado pela atriz, na noite desta sexta-feira. Na imagem, a artista de 30 anos surge completamente nua. No clique, ela surge com as mãos sobre a cabeça e de perfil. Ao fundo, na parede, aparece a silheta do corpo da atriz.

“Lua crescente em virgem. Me conta como se sente hoje?”, indaga ela aos fãs, no registro.

Admiradores e amigos de Bianca elogiaram a foto publicada pela atriz.

