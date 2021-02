Bittar consegue R$ 200 milhões para recuperação do Igarapé São Francisco e evitar alagações

O senador da República, Márcio Bittar (MDB), esteve reunido com a bancada federal do Acre e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), em busca de viabilizar R$ 200 milhões para acabar com o drama das enchentes do Igarapé São Francisco.

“Isso é realmente fazer mais pelo meio ambiente”, declarou Bittar, ressaltando que a reunião contou com a presença do ministro Ricardo Salles. “A chuva foi importante para lembrar que precisamos desse recurso”, ressaltou.

Ricardo frisou que o ministério vai disponibilizar R$ 50 milhões de reais. O restante, o senador acreano vai conseguir por meio do orçamento da união, por intermédio do governo federal, totalizando R$ 150 milhões.

Bittar lembrou que o Acre já conseguiu R$ 50 milhões para iniciar as obras. O dinheiro deve ser disponibilizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Ministério do Meio Ambiente. Totalizando assim, os R$ 200 milhões.

O projeto de revitalização prevê a retirada de famílias que moram às margens do igarapé, construção de praças e parques, despoluição das águas e outras ações ao longo do percurso.

O Igarapé São Francisco corta pelo menos 18 bairros no perímetro urbano de Rio Branco e deságua no Rio Acre. A nascente fica no km 41 da Rodovia Transacreana, zona rural da capital acreana, e segue se juntando com outras nascentes formando o igarapé.

