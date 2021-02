Bittar diz que por AC estar em área de fronteira, pedirá ao governo mais vacinas

O especialista Oswaldo Leal entende que a visita do senador reforça o seu compromisso com o Acre

A agenda do senador Marcio Bittar (MDB) teve como pauta principal nesta sexta-feira (12) uma visita ao Into – hospital de referência no tratamento das pessoas com covid-19 em Rio Branco.

Ao lado da secretária de Saúde em exercício, Paula Mariano, e do médico Oswaldo Leal, o realtor geral do Orçamento de 2021 acompanhou de perto os principais setores do hospital, a forma como os pacientes são atendidos e verificou o que está sendo feito com os recursos enviados pelo governo federal.

“É muito importanter ter o senador Marcio Bittar aqui, que sempre ajudou a Saúde do Acre em todos os desafios. Sua presença é necessária para que veja de perto como as pessoas estão sendo tratadas, o trabalho incansável dos profissionais que noite e dia se esforçam para darem o melhor. A parceria que o Governo Federal tem com o Estado é indispensável”, disse a médica e representante da Sesacre.

Na ocasião, Bittar agradeceu a oportunidade, parabenizou os profissionais da Saúde e explicou que solicitará um olhar mais incisivo do executivo federal para o Acre – mesmo pontuando todo o esforço do presidente Bolsonaro em atender os acreanos -, levando em consideração as questões situacionais que impactam consideravelmente no combate à covid-19.

“Minha visita aqui teve o objetivo de saudar e parabenizar os profissionais da Saúde, além de confirmar o meu compromisso com todos eles. Verifiquei que o investimento do governo está dando certo, já que ninguém morreu por falta de oxigênio e/ou leito”, defendeu.

“Não queremos tomar a vez de outro Estado, que o Acre seja privilegiado, mas que a nossa situação seja vista e encarada como ela é de fato. Localizados numa área de fronteira, recebemos pessoas de estados vizinhos, como o Amazonas, Bolívia e o Peru, por exemplo. Temos uma demanda grande”, defendeu o parlamentar.

Bittar também garantiu que na luta pela imunização da população contra o vírus, ele está se esforçando para que o Governo Federal também reconheça o que o Acre tem enfrentado nos últimos dias.

“Não é uma carteirada. Se trata de apresentar aquilo que faz parte de todo esse momento crítico que estamos enfrentado e sugerir um olhar especial”, finalizou.

O especialista Oswaldo Leal entende que a visita do senador reforça o seu compromisso com o Acre e garante que o Into tem funcionado dentro do controle.

“É muito bom ver o compromisso do senador Marcio Bittar com a Saúde do Acre. O Into tem funcionado dentro de todo o controle que fazemos e assistido os pacientes que chegam de forma ética, respeitosa e profissional”, ponderou.

