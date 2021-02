Bolsonaro chega ao AC, cumprimenta apoiadores e segue para sobrevoar Sena Madureira

O presidente Jair Bolsonaro já está no Acre. Seu primeiro ato ao descer do avião foi cumprimentar apoiadores que o aguardavam do lado de fora do aeroporto.

Ele fez fotos com as pessoas e seguiu para novo embarque em helicóptero onde, junto com o governador Gladson Cameli e o senador Marcio Bittar, para sobrevoar o município de Sena Madureira, que foi castigado pela cheia do Iaco e teve quase 70% do seu território inundado.

Ao retornar ele dará uma coletiva para a imprensa e a expectativa é que ele anuncie investimentos para o Acre.

Fotos: Marcos Vicentti.

