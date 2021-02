Bolsonaro encerra coletiva no AC após ser questionado sobre caso de rachadinha

“Acabou a entrevista”. Com essas palavras o presidente da República, Jair Bolsonaro encerrou a coletiva de imprensa no saguão do Aeroporto Internacional de Rio Branco, após ser questionado por um repórter sobre a anulação da quebra de sigilo por parte do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) das investigações contra o seu filho, Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas.

O presidente chegou ao Acre, a convite do senador Marcio Bittar, para acompanhar de perto a situação das famílias afetadas pela alagação e, ao retornar de Sena Madureira – onde sobrevoou pelos bairros acompanhado do governador Gladson Cameli -, foi surpreendido pela pergunta, em meio a outras três que tratavam da pandemia do coronavírus e da chegada do novo lote de vacinas.

Antes que o repórter terminasse a pergunta, Bolsonaro disparou: “Acabou a entrevista”. Ele, imediatamente, saiu do local com os assessores e demais políticos da bancada acreana.

Entenda

Por 4 votos a 1, os ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiram nesta terça-feira (23) anular as quebras dos sigilos do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) que fazem parte do caso das “rachadinhas” na Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro.

As chamadas “rachadinhas” consistem na prática de confisco, por parlamentares, de parte dos salários de assessores de gabinete.

