“Bolsonaro está solícito com o Acre e vai nos ajudar”, diz senadora Mailza Gomes

Parlamentar acompanhou a agenda do presidente da República no Acre nesta quarta-feira (24)

A senadora Mailza Gomes (Progressistas) também acompanhou a visita do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quarta-feira (24) em Rio Branco e Sena Madureira.

Na ocasião, ela falou com exclusividade ao ContilNet sobre os principais pontos da agenda do chefe do Executivo brasileiro no estado, que sofre a maior crise de sua história após enchente dos rios, surtos de dengue, crise migratória e o avanço da pandemia de Covid-19.

Assista:

