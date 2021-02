Bolsonaro já está a caminho do Acre acompanhado de Bittar, Gladson, Bocalom e ministros

O presidente Jair Bolsonaro já está a caminho do Acre. Ele vem em voo acompanhado do governador Gladson Cameli, os senadores Marcio Bittar, Mailza Gomes e Petecão, e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

“A nossa comitiva com o presidente da República,Jair Messias Bolsonaro, , já está a caminho do Acre”, escreveu Cameli ao compartilhar uma foto já dentro da aeronave.

Junto com o presidente está o embaixador do Haiti, que deve tratar diretamente sobre a crise migratória no Acre, ministros da Saúde, Defesa, Desenvolvimento Regional, e outras autoridades.

“Está indo uma equipe que talvez governo federal nenhum tenha levado ao Acre para dar boas notícias”, disse o senador Marcio Bittar.

O prefeito Tião Bocalom comemorou a agenda positiva do governo federal. “Estamos seguindo para o nosso Acre na companhia de nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que está indo ver de perto o momento difícil que estamos passando. Anunciará muitas coisas boas ao nosso povo”.

A chegada do presidente da República está prevista para as 8 horas da manhã. No aeroporto ele dará uma entrevista coletiva onde deve anunciar investimentos para o Estado. Ele fará ainda um sobrevoo nos municípios do interior do Acre e há a expectativa que pouse em Sena Madureira.

Sua vinda atende um pedido pessoal do senador da República pelo Acre, Marcio Bittar.

