Bolsonaro no AC, anuncio de lockdown no estado e UTIs em colapso; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com a nossa retrospectiva semanal.

Preparamos as matérias mais acessadas da semana para você, nas mais variadas categorias. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Gladson decreta estado de calamidade em municípios e Acre permanece na bandeira vermelha

O governador Gladson Cameli decretou estado de calamidade pública nos municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Mâncio Lima. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governo do Estado decidiu nesta segunda-feira (22) manter todas as regionais do Acre na bandeira vermelha. A divulgação da classificação foi feita a partir de uma coletiva de imprensa promovida pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 e pela Secretaria Estadual de Saúde. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Há 24 anos, ex-prefeita de Sena, Bittar, Rocha e deputado eram vítimas de acidente aéreo e flexibilização de decreto

Há exatamente 24 anos, quando Sena Madureira também enfrentava uma cheia histórica – a maior já registrada até os dias atuais -, um avião em que estavam autoridades políticas da época caiu. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governador Gladson Cameli disse em entrevista ao ContilNet, na noite desta terça-feira (23), que irá anunciar a partir da próxima segunda-feira (1), a flexibilização do decreto que proíbe a abertura do comércio em todo o território do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Lockdown no Acre e chegada de Bolsonaro

O governador Gladson Cameli confirmou na tarde desta quarta-feira (24), em entrevista ao ContilNet, no Aeroporto Internacional de Rio Branco que vai decretar o temido lockdown (fecha tudo) em todo o território acreano nos finais de semana. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

“Acabou a entrevista”. Com essas palavras o presidente da República, Jair Bolsonaro encerrou a coletiva de imprensa no saguão do Aeroporto Internacional de Rio Branco, após ser questionado por um repórter sobre a anulação da quebra de sigilo por parte do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) das investigações contra o seu filho, Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Cachorro derruba anão em meio à multidão para tirar foto com Bolsonaro no AC e UTI do Into chega a 100% de ocupação

Parece que a multidão formada para tirar fotos com o presidente Jair Bolsonaro em Sena Madureira, nesta quarta-feira (25), não foi composta apenas por humanos. Um pastor alemão também precisou correr contra o tempo e o tumulto para ter um registro com o chefe do executivo federal, mas para isso derrubou um dos anões mais conhecidos de Sena Madureira, o Jair da Rádio. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Com 301 pacientes internados com coronavírus nesta quinta-feira (25), a ocupação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Into chegou a 100%, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Gladson convoca PMs do cadastro de reserva e flexibilização de atividades comerciais no Acre

O governador Gladson Cameli assinou nesta sexta-feira (26), em uma cerimônia no Palácio Rio Branco, a convocação de 325 agentes do Cadastro de Reserva da Polícia Militar. CONFIRA NA ÍNTEGRA.