Bolsonaro pousa em Sena Madureira e é recepcionado por multidão; veja vídeo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e sua comitiva pousaram de helicóptero em Sena Madureira após sobrevoarem as áreas alagadas. O município é um dos mais castigados pelas enchentes dos rios acreanos e se aproxima cada vez mais da cota histórica, alcançada em 1997.

Ao descer, Bolsonaro foi recepcionado e cercado por uma multidão de apoiadores, a quem cumprimentou com apertos de mão e abraços. O presidente e vários de seus ministros, entre eles o da Saúde, Eduardo Pazuello, não usaram máscara facial durante toda a agenda.

veja vídeo gravado pelo correspondente do ContilNet em Sena Madureira, Ednaldo Gomes:

Da pista de pouso ele percorreu em carreata as principais vias de Sena Madureira que ainda não foram tomadas pelas águas do rio Iaco, que está com mais de 18 metros de profundidade.

A agenda de Bolsonaro na cidade durou poucos minutos. Ele rapidamente retornou à pista de pouso, tomou o helicóptero e partiu para Rio Branco, onde concederá coletiva de imprensa e anunciará medidas emergenciais para contornar as crises pelas quais o estado sofre.

