Botafogo x São Paulo: onde assistir, horário, escalações

Após um péssimo começo de ano, o São Paulo perdeu todas as chances de disputar o título brasileiro. No entanto, o tricolor paulista ainda tem uma missão no campeonato: confirmar permanência no G-4 e na Libertadores, o que pode acontecer nesta segunda (22/2) contra o Botafogo. O adversário já está rebaixado.

