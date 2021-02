Brasil registra 204 casos de infectados por variantes do coronavírus

De acordo com informações do Ministério da Saúde, foram identificadas variantes do coronavírus, até o momento, em 204 pacientes brasileiros. Os dados são até 20/2, uma vez que mais amostras estão passando por sequenciamento genético diariamente.

Segundo a pasta, 20 dos casos eram da variante B.1.1.7, conhecida como variante britânica, e foram identificados em São Paulo (11), Bahia (6), Goiás (2), Rio de Janeiro (1). Os dois casos que eram atribuídos ao Distrito Federal foram transferidos para Goiás, uma vez que os pacientes moram em cidades do Entorno. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários