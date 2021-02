Brincar de gozar: 8 opções de jogos eróticos para esquentar o sexo

Todo mundo está cansado de saber (ou, pelo menos, deveria) que, entre quatro paredes, desde que com segurança e consentimento, tudo é válido. Fetiches, fantasias, provocações e atividades são muito bem-vindas para apimentar uma relação.

No hall de jogos eróticos, são diversas as opções para os casais que querem misturar a hora do sexo com uma brincadeira. Para isso existem tanto opções tecnológicas, como aplicativos, quanto as mais caseiras, como os dados e jogos de tabuleiro.

Para quem não é do time dos criativos para improvisar o jogo no melhor estilo DIY, o mercado erótico oferece opções de jogos prontos para comprar. Confira uma lista com 8 itens que vão deixar a hora H mais divertida.

