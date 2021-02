Cachorro nasce com um olho, sem focinho e com duas línguas

Um cachorro, que nasceu nas Filipinas , veio a vida com um olho, sem focinho e com duas línguas . Sua ninhada nasceu no dia 6 de fevereiro e ele foi um dos seus filhotes que teve má-formação. As informações foram apuradas pelo Metro World News.

De acordo com o Strambotic, Amie de Martin, donas dos cachorros, ela teria tentado alimentar o filhote com um conta-gotas e leite em pó, porém, cerca de duas semanas depois o cachorro faleceu pois segundo os relatos de Martin, ele não conseguia comer e nem respirar corretamente.

O cachorro foi batizado pela dona como ‘ Ciclope ’ e pode ser considerado como uma alusão a mitologia grega, lá gigantes imortais tinham um olho só no meio de suas testas. Mesmo não sendo visto com recorrência, a má-formação intitulada como ‘ciclopia’ pode ser desenvolvida em todos os vertebrados, até mesmo em humanos.

“Apesar da baixa incidência de ciclopia na população, fetos humanos com esta malformação não são viáveis e morrem durante o desenvolvimento ou logo após o nascimento.” – declarou o pesquisador Sinc Paul Palmquist-Gomes, da Universidade de Málaga, na Espanha.

