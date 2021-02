Cairara: Volante guerreiro e vencedor dentro e fora dos gramados

Nascido no dia 2 de abril de 1973, em Rio Branco, ainda na infância o cidadão Sergio Roberto Pinto Veras passou a ser denominado Cairarinha, seguindo o apelido do pai, o Cairara. Nem nas primeiras peladas, atrás do campo da Fazendinha, alguém o chamava pelo nome. Aí ele cresceu e o diminutivo ficou para trás, virando para o futebol acreano o volante Cairara.

Antes de se fixar como volante, Cairara jogava de ponteiro-direito. Foi nessa posição que ele chamou a atenção num jogo do seu time, o Recriança, contra o Juventus, pela categoria infantil, no segundo semestre de 1984. O Recriança venceu aquele jogo por onze a zero e Cairara foi convidado pelo técnico Barroso a ficar no Clube da Águia. Ele se mudou na mesma hora.

Mas a passagem pelo Juventus não demoraria muito. Algumas semanas depois de aceitar o convite, Cairara, ainda criança, foi convocado para completar o time de juniores num treino contra o time principal. Lá pelas tantas, numa disputa com o zagueiro Lécio, ele lesionou gravemente o joelho. Vieram meses sem jogar e, segundo Cairara, abandonado pelo clube.

Leia mais em NA MARCA DA CAL, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários