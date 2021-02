Campanha do Ifac pelas vítimas das cheias recebe apoio de todo o país

A população acreana vem passando por uma crise devido ao transbordamento dos rios em diversos municípios e que é agravada pela pandemia de Covid-19 e pela epidemia de dengue.

O Governo do Estado chegou a decretar Estado de Calamidade Pública no dia 22 de fevereiro. Apesar da situação, o sentimento de solidariedade tem se manifestado em muitas pessoas que abraçaram a campanha pelas vítimas das cheias no Estado.

Com a iniciativa dos campi do Instituto Federal do Acre (Ifac), foram criadas campanhas para ajudar a população que teve que deixar suas casas nas áreas inundadas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

O objetivo é arrecadar principalmente doações de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, higiene pessoal, mas também roupas, calçados, roupas de cama, colchões, toalhas, etc, além de valores em dinheiro para a compra e distribuição desses itens.

Em uma semana de campanha, com as doações arrecadadas já foram distribuídas mais de 30 mil itens que compõem a cesta básica, correspondente a mais de 800 cestas básicas, além de kits de higiene etc. Outros itens necessários como água mineral, roupas, calçados, fraldas descartáveis e até colchões também foram doados pela população.

Em Tarauacá, as águas do rio chegaram às casas de mais de 300 alunos do Ifac, além de 15 servidores e 10 terceirizados. O campus chegou a servir de alojamento para 85 pessoas durante quatro dias. As doações arrecadadas foram distribuídas para as famílias e o campus também tem apoiado o município no preparo da alimentação para os desabrigados.

Parcerias

As dificuldades enfrentadas pela população no Acre vem mobilizando pessoas e entidades no Estado e em todo o país. A Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) prestou solidariedade doando mais de 4.300 itens para as cestas básicas distribuídas às vítimas das cheias. Em iniciativa pessoal, os procuradores que compõem a Anafe, também contribuíram com a companha.

A campanha também recebeu apoio do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), através do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, além de doações de gestores e servidores da Rede Federal.

A reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos, agradeceu a todos que ajudaram na campanha desde os servidores diretamente envolvidos até pessoas de outros Estados que se sensibilizaram com a situação dos acreanos.

“Gostaria de agradecer a todos que têm contribuído com a campanha Ifac Solidário. Um movimento de união e solidariedade que tem ajudado centenas de famílias no Acre. Somos muito gratos a todas as instituições que se envolveram e fizeram as doações, compartilharam nossa campanha, com empatia, para que ela chegasse cada vez mais longe”, afirmou a reitora.

Rosana Cavalcante também estendeu o agradecimento aos servidores, estudante e diretores dos campi envolvidos na campanha. “Quero agradecer, também, aos nossos servidores, estudantes e diretores que, desde o início, seguem mobilizados para ajudar o próximo. Muito obrigada por todo esse envolvimento, dedicação e empenho. Esse trabalho solidário fez com que inúmeras famílias atingidas pelas cheias pudessem receber alimentação, água, kits de limpeza, roupas e muito mais. Me sinto muito feliz em fazer parte de uma instituição que conta com pessoas tão comprometidas e solidárias”.

