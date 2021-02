Campanha #SOSAcre ganha reforço e é assunto mais comentado no Twitter

A situação do Acre, que enfrenta a pandemia da covid-19, Dengue, crise migratória e as enchentes que afetam vários municípios, está mobilizando todos os acreanos e até pessoas fora do Acre.

Na internet, a hashtague SOSAcre toma as redes sociais por ajuda aos desabrigados pelas cheias. No Twitter o assunto ficou em primeiro lugar nos assuntos mais comentados no Brasil. Influenciadores digitais e até famosos fora do Acre estão na campanha que pede ajuda imediata por parte do governo federal.

O jornalista Hugo Gloss foi um dos que abraçaram a causa e ajudou a divulgar a campanha.”O estado do Acre tem vivido um momento muito difícil nas últimas semanas, e clama por ajuda! De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em um boletim divulgado ontem (19), em 24 horas, 432 novos casos de coronavírus foram registrados, totalizando 54.562 pessoas”, escreveu em um tweet que foi compartilhado mais 180 vezes e curtido por 800 internautas. A divulgação de Gloss teve continuação em outros tweets onde endossou a situação da Dengue, e a cheia enfrentada e a crise migratória.

infectadas. O total de mortes no estado pela doença agora é de 951. Segundo o G1, dos 101 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados, 97 estão ocupados, o que fez com que a taxa de ocupação subisse para 96%. As Unidades de Pronto Atendimento também têm outra… pic.twitter.com/litsdo1R9L — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 20, 2021

Este tipo de compartilhamento é importante pois dá maior visibilidade, aumentando as chances de a campanha ganhar mais força.

