Cantor morre de Covid dois dias após perder a mulher grávida

O cantor André Junio, 34 anos, morreu nessa sexta-feira (19/2), em Goiânia (GO), vítima da Covid-19. A esposa dele, Tammy Ferreira, 33, que estava grávida de sete meses, faleceu em decorrência de complicações da doença dois dias antes, na última quarta-feira (17/2). O bebê também não resistiu.

André, que também era conhecido como Juninho, era vocalista da Banda Leave. O grupo fazia shows em casamentos.

Segundo informações das redes sociais do grupo, o casal foi internado no dia 8/2 em um hospital particular de Goiânia. Na quinta-feira (18/2), André teve uma piora no quadro, foi entubado e seu estado de saúde passou para gravíssimo. Ele faleceu no dia seguinte, por volta das 16h50.

“Honraremos o nosso compromisso lá do início, de levarmos alegria por onde passarmos. A Banda Leave agradece, em nome de todos os integrantes, os seis anos que você esteve a frente do nosso trabalho”, declarou o grupo, em postagem em redes sociais.

Morte da esposa A técnica de enfermagem Tammy Ferreira esposa de André Junio, morreu na última quarta-feira (17/2), também vítima da Covid-19. Ela estava no 7º mês de gestação. Segundo postagem nas redes sociais da Banda Leave, o bebê se chamaria Joaquim. De acordo com a informações repassadas pela banda, os médicos chegaram a fazer uma cesárea na tentativa de salvar o bebê, mas ele não resistiu. Mãe e filho foram sepultados no Maranhão, terra natal da técnica em enfermagem. O Conselho Regional de Enfermagem (Coren-GO) lamentou a morte de Tammy. “Nossas condolências à família e aos amigos. A categoria está de luto pela perda desta profissional”. Tammy trabalhava no Hospital de Queimaduras da capital goiana. Segundo a unidade de saúde, ela estava trabalhando na área administrativa devido à gravidez. Ainda de acordo com o hospital, Tammy foi afastada do trabalho assim que foi diagnosticada com coronavírus. Vítimas De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), já são mais de 378.996 infectados por coronavírus no estado de Goiás. Conforme o último boletim divulgado pela pasta nesta sexta-feira (19/2), as mortes somam 8.230. A tava de letalidade da doença em Goiás é de 2.17%. As taxas de ocupação de leitos de UTI no estado continuam altas. Segundo o último boletim, o índice estava em 88,48%. O estado de Goiás tem adotado medidas mais restritivas para tentar conter o avanço no número de casos e o colapso do sistema de saúde.

