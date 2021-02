Cartão de vacinação da mãe de Bolsonaro indica que ela recebeu Coronavac

A mãe do presidente foi imunizada no último dia 12 contra a covid-19 com a vacina CoronaVac, apesar do presidente ter dito que o imunizante era de Oxford

A mãe do presidente Jair Bolsonaro, Olinda Bonturi Bolsonaro, foi imunizada no último dia 12 contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac, conforme mostrou Jair Bolsonaro em sua última live de quinta-feira, no dia 18 deste mês. Na transmissão, no entanto, Bolsonaro disse que ela tomou o imunizante de Oxford, fornecido pela Fiocruz, mas o cartão que ele mostrou indicava a Coronavac.

De acordo com reportagem do portal UOL, a data prevista para a 2ª dose que está no cartão de vacinação de Olinda, 5 de março, é a recomendada para a CoronaVac. Ou seja, 21 dias depois da 1ª dose.

