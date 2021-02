Cátia Fonseca se revolta com falsa aplicação de vacina em idosa

Durante o Melhor da Tarde, nesta segunda-feira (15), Cátia Fonseca se revoltou com a enfermeira que fez falsa aplicação de vacina em uma idosa de 94 anos, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A apresentadora disse que tal acontecimento era inadmissível e aconselhou o público a gravar o momento em que for imunizado para servir como prova. Ela também revelou que estava nervosa com o episódio.

“Essas pessoas não pensam, porque [se pensassem] não teriam uma atitude como essa. Aí vai e vacina a idosa com água? Vai pro inferno! Pelo amor de Deus”, desabafou a comunicadora da Band. “Quando for tomar a vacina, que os familiares filmem mesmo. Isso eu acho legal”, acrescentou.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários