Centro Universitário Estácio Meta realiza Drive Thru para entrega de sacolões para famílias

O Centro Universitário Estácio Meta de Rio Branco (ESTÁCIO UNIMETA) está realizando um projeto social em prol dos moradores atingidos pelas enchentes.

Desta forma, convida àqueles que podem e desejam ajudar a estar passando pelo Drive Thru, que será realizado a partir desta segunda-feira, 15 de fevereiro, entre as 7h30m e 17h30m, na Clinica Escola.

Para realizar a entrega, basta entrar pelo estacionamento da Estácio Unimeta e acessar a rampa da Clínica Escola que fica do lado esquerdo de quem acessa a IES pelo estacionamento, Lá haverá um funcionário de prontidão para receber os donativos, evitando assim aglomerações.

A Estácio Unimeta está localizada na Estrada Alberto Tôrres, 947 – Bairro da Paz.

Durante a semana que se iniciou, dia 07 de fevereiro, os funcionários da instituição realizaram duas entregas no bairro da Paz, local onde inúmeras pessoas foram atingidas pela enchente do Igarapé. Os donativos continham kits de higiene e de alimentação, além de roupas e calçados, doações estas vindas dos funcionários da Estácio Unimeta, após mobilização de um grupo de coordenadores de curso.

A responsabilidade social é inerente à atuação da referida instituição, que trabalha com ensino, pesquisa e extensão mas preza pelo bem estar da população residente no município em que atua, e visa ensinar aos seus acadêmicos que um bom profissional não é aquele que domina apenas o conhecimento científico, mas sim aquele que antes do domínio científico traz consigo a solidariedade e a compaixão importando-se com a dor do próximo, mesmo que esta seja um desconhecido.

No intuito de continuar ajudando as famílias atingidas, a Estácio Unimeta estende o convite à população e se compromete a realizar as entregas dos donativos aos necessitados.

