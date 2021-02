Chegada de frente fria ao Acre traz chuvas intensas com raios neste fim de semana

O pesquisador Davi Friale, informou que o Acre deve enfrentar chuvas intensas no último fim de semana de fevereiro e nos primeiros dias de março de 2021. “As chuvas, em alguns momentos, poderão vir acompanhadas de fortes descargas elétricas e rajadas moderadas de vento!, escreveu em seu site, O Tempo Aqui,

Em alguns pontos, o acumulado de chuvas, até a próxima quarta-feira (3), poderá passar de 100mm.

“No leste e no sul do Acre (Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e municípios vizinhos), as chuvas mais intensas deverão ocorrer no sábado, no domingo e na segunda-feira), enquanto no centro e no oeste do estado (Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo e municípios vizinhos), os maiores volumes deverão ocorrer no domingo, na segunda-feira e na terça-feira). No entanto, as chuvas fortes poderão ocorrer em qualquer dia, a qualquer hora, na maior parte do estado, pelo menos até a próxima quarta-feira”, explicou o pesquisador.

Com o acumulado, diz Friale, existe alta probabilidade de ocorrência de sérios transtornos, “como inundação de ruas, transbordamentos de córregos e igarapés e deslizamentos de terra, além do perigo dos raios e da queda de galhos e árvores”

As causas desse tempo são a elevada umidade do ar e a aproximação de uma fraca frente fria, além da formação de mais uma zona de convergência de umidade do Atlântico Sul. Devido a esses eventos atmosféricos, a temperatura ficará amena nos próximos dias.

