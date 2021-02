Cheia do Iaco já desabriga mais de 400 em Sena e águas continuam subindo

Até a segunda-feira (15), o total de pessoas afetadas pela enchente do Rio Iaco, em Sena Madureira, já superava 400. Com a forte chuva que atingiu o município durante a noite, mais famílias solicitaram retirada, mas os números ainda não foram informados. Com isso, a prefeitura decretou situação de emergência por 180 dias.

O Segundo Distrito é o mais atingido pela cheia. Na medição das 6 horas desta terça, o manancial marcava 16,40 metro. A cota de transbordo é de 15,20 metros.

“Muito complicado aqui, desde as 11 da manhã de ontem começamos a retirada de famílias embaixo de chuva”, disse um dos moradores.