Cheia do Rio Acre já deixa 25 famílias desabrigadas e 10 bairros atingidos em Rio Branco

O nível do Rio Acre segue subindo. Em medição realizada às 15 horas da tarde desta segunda-feira (15), o manancial registrou 15,21m -1 metro e 21 centímetros acima da cota de transbordamento que é 14 m.

Em contato com o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, ele informou que com o aumento no nível do Rio, mais famílias seguem fora de suas residências. Ao todo, já são 25, sendo 10 desabrigadas e 15 desalojadas.

Em relação ao número de bairros atingidos, não houve alteração, mantendo-se em 10. São eles: Ayrton Senna, Baixada da Habitasa, Cadeia velha, 6 de Agosto, Base, Triângulo Novo, Taquari, Cidade Nova, Quinze e Aeroporto Velho

O acumulado de chuvas chegou a 302,6 milímetros e o esperado para todo o mês de fevereiro é 292 milímetros. Nas últimas 24 horas, foram registrados 14,2 milímetros cúbicos de água.

